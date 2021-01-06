Ларионов, хорошо начав, финишировал без медалей

Ставленник Фетисова не справился на МЧМ

Оптимистично начав с победы над американцами, взявшими в итоге «золото», наша сборная закончила молодежный чемпионат мира без медалей. Резюме трех игр в плей-офф — одна победа и два поражения с общей разницей шайб 3:10. О «бронзовом» матче с Финляндией, проигранном во второй половине поединка, и итогах всего турнира — в материале «Реального времени».

На щите



Матч с финнами был важен и как поединок за медаль МЧМ, и как возможность посмотреть на сборную и ее тренера после разгромного поражения. Как они держат удар? И начало первого периода напомнило высказывание Ильи Брызгалова после 3:7 на Олимпиаде-2010: «Канадцы выскочили на лед, словно гориллы из клетки». В данном случае наши выскочили на лед, словно канадцы в Ванкувере, пережили разочарование от попадания шайбы в штангу ворот соперника и порадовались голу нынешнего «барса» Ильи Сафонова, добившего шайбу после броска экс-нефтехимика Максима Грошева. Грошев предыдущий матч с Канадой начинал на скамейке запасных, Сафонов играл с начала, но ни того, ни другого практически не было видно на площадке, а с финнами они были едва ли не самыми заметными в первом периоде. Сафонов даже удостоился эпитета «вездесущий» от одного из телекомментаторов.

Финны поначалу выглядели бледновато, и это можно было как понять, так и простить. Вытащить почти проигранный четвертьфинал со шведами, биться до последнего в полуфинале с американцами — если бы существовали какие-то параметры, которыми можно измерять разочарование, то у финнов оно было бы и глубже, и масштабнее. Прийти в себя они смогли только в концовке периода, когда Мянтю Киви также бросил в штангу, но преобразовать попадание в каркас ворот в дальнейший гол финны не сумели.

Но во втором периоде сравняли счет после того, как выиграли в нашей зоне несколько единоборств. Каждая выигранная микродуэль улучшала позицию соперника, и в итоге Антон Лунделл переправил шайбу в сетку. Наши начали проигрывать свой пятак, и это уже превращалось в системную ошибку, поскольку финны подобным образом забили второй гол и вышли вперед. Произошло это в начале третьего периода, до окончания которого серьезных моментов у нас не было, а в концовке капитан Василий Подколзин удалился на 4 минуты, лишив возможности навалиться на ворота соперников. Дальнейшая попытка создать большинство за счет замены Ярослава Аскарова на шестого полевого игрока привела к двум подряд голам в пустые ворота — 4:1.

Финны поначалу выглядели бледновато, и это можно было как понять, так и простить. Фото: fhr.ru

Значение МЧМ раздуто

При всем внимании МЧМ, которое уделяется в нашей стране в последние два десятка лет, сами по себе они не имеют стратегической ценности. Это просто смотр поколения 18-19-летних хоккеистов, главный, но не единственный, поскольку ранее проходит солидное количество турниров и по юниорам, и у самой молодежки. Для примера, на футбольных чемпионатах мира вице-чемпионами становились такие странные сборные, как Катар (в 1981-м) и Венесуэла (в 2017-м), на последнем U-19 по баскетболу до финала дошла сборная Мали, а в 2009 году Индия стала четвертой на волейбольной молодежке — после Бразилии, Кубы с Вильфредо Леоном и Аргентины. Только все эти команды и игроки пошли дальше в развитии, а Катар и Венесуэла, Мали и Индия довольствовались локальным успехом одного поколения. И таких примеров великое множество. Но они сливаются в будничной суете, а тут вишенка на торте, поскольку в начале года МЧМ это единственный международный турнир. А ковид и вовсе сделал эту «вишенку» больше самого «торта», поскольку никаких международных стартов с прошлогоднего МЧМ-2020 в хоккее не проводилось.

Более того, даже у великих стран могут быть победы, которыми можно гордиться, но из которых так ничего и не было «извлечено». К примеру, самая великая победа Канады на МЧМ состоялась в 1982 году, когда кленовые листья впервые стали чемпионами мира среди молодежи, по ходу разгромив ровесников из СССР — 7:0. Это было первое «золото» Канады спустя 21 год после взрослого ЧМ-1961, и этому историческому событию посвящена даже книга, но в итоге из плеяды победителей МЧМ реально большим хоккеистом стал только Джеймс Патрик (хотя в числе лучших игроков чемпионата называли его партнеров).

При этом молодежка Канады на МЧМ-1982 могла быть звездной, но в нее по различным причинам не попали Брайан Беллоуз и Эл Маккиннис, Брент Саттер и Тони Танти. Годом ранее за команду играли Дуг Гилмор и Дейл Хаверчук, но сборная финишировала седьмой (!) из восьми команд-участниц. Зато карьеры всех перечисленных неудачников МЧМ получились просто на зависть.

При всем внимании МЧМ, которое уделяется в нашей стране в последние два десятка лет, сами по себе они не имеют стратегической ценности. Это просто смотр поколения 18-19-летних хоккеистов, главный, но не единственный. Фото: fhr.ru

«Владимир Владимирович одобрил Ларионова, но тот не согласился»



Ругать наставника молодежки Игоря Ларионова еще не стало мейнстримом, да вроде бы пока и не за что. Выиграл молодежкой этап Еврохоккейтура, дошел до полуфинала МЧМ, обыграл по дороге США, Швецию, достойно смотрелся против Канады в товарищеском матче. Правда, проиграл 0:1, но сейчас у нас в моду входит понятие «достойное поражение» — ну как входит, футбольные комментаторы постепенно приучают. И итог работе Игоря Николаевича с российской молодежкой подводить рано, так или иначе, нужно больше материала для анализа.

Конкретно МЧМ-2021 не помог в понимании роли тренера Ларионова. Понятно, что говорить о ней с полной уверенностью можно, наблюдая работу по ходу всего сезона и добавляя впечатлений уже во время просмотра игр, когда камера выхватывает то, что творится за бортиком. Скажем так, главного тренера в эти редкие моменты практически не было видно. Видно и слышно было одного из его ассистентов Сергея Голубовича, слышно было Подколзина, что касается Ларионова, то он старался работать точечно, зачастую с центрфорвардами, как было в случае с Василием Пономаревым в игре против Швеции. А для всей команды произносил такое, что в интеллигентном обществе повторять нельзя, а в спортивном попросту вызывает недоумение.

Для понимания, Валерий Брагин приковывал к себе внимание в любой момент, кто бы ни находился в его штабе. Олег Знарок не просто выиграл чемпионат мира 2014 года, но и морально уничтожил своего визави из сборной Швеции. И они были не просто тренерами, а еще вожаками, атаманами, каким, в общем-то, и должен быть наставник юниорско-молодежного хоккея. Каким запомнится Геннадий Курдин, исправно поставлявший воспитанников в эти сборные. А Ларионов был никаким. И единственное его тренерское решение, которое запомнится по МЧМ-2021, — это замена Аскарова на шестого полевого при счете 0:4 в полуфинале.

Вряд ли в этой сборной играли «блатные»



Непонятно, можно ли будет поставить в плюс Ларионову то, что в команде практически не было представителей хоккейных династий. А ведь в 2001—2002-е годы родились Даниэль Буцаев и Матвей Гуськов, Алексей Мозякин и Александр Черный, Даниил Марков (сын Андрея Маркова) и Никита Шуйдин (его дед играл вместе с Фетисовым и дружил с ним по молодости). В итоге в сборной оказался только Егор Чинахов, отец которого Виталий Чинахов был далеко не самым звездным и авторитетным хоккеистом. Да еще и отец Арсения Грицюка, Сергей Грицюк, был хоккеистом, но это еще менее серьезно, чем у Чинахова-старшего. Это к вопросу о «блатных», который уже вовсю поднимается, а именно среди представителей династий зачастую бывают такие персонажи. Большинство «молодежки» Ларионова вообще родились не в совсем хоккейных городах, с самого детства выгрызая себе место в составах, не похожи они ни на блатных, ни на сыновей олигархов.

Вячеслав Фетисов, будучи сейчас «равноудален» от национального хоккея и спорта, тем не менее не упускает шанса напомнить о себе. Фото: fhr.ru

Вячеслав Фетисов, будучи сейчас «равноудален» от национального хоккея и спорта, тем не менее не упускает шанса напомнить о себе. В одном из недавних интервью бывший министр спорта России вспоминал: «Я предложил президенту Владимиру Путину кандидатуру Ларионова на пост главы ФХР после Олимпиады-2006, которую наша сборная провалила. Владимир Владимирович одобрил его кандидатуру, но сам Игорь отказался».

Конечно, четвертое место, занятое командой Владимира Крикунова в Турине, это не айс, да и стиль его руководства и комплектования команды, в которую он не взял сильнейшую на тот момент связку из «Ак Барса» Зиновьев — Морозов, до сих пор вызывает изжогу, но не Фетисову оценивать этот результат как провал. Поскольку на предыдущей Олимпиаде его сборная выступила чуть лучше, обыграв Белоруссию в матче за третье место, а по ходу турнира уступив Финляндии и США и сыграв всего один матч, достойный воспоминаний, — в четвертьфинале, когда Николай Хабибулин встал стеной перед чехами. Для сравнения, у Крикунова тоже был великий четвертьфинал с Канадой, но слов уничижения сборной Фетисова от него слышать не приходилось. Как и Владимир Юрзинов не ругал отказников серебряной Олимпиады 1998 года, среди которых были и Ларионов с Фетисовым.

Ларионов советовал Гальченюку играть за США



По поводу отказа Ларионова от поста президента федерации Фетисов говорил: «Жаль, мне кажется, что если бы он тогда решился занять этот ответственный пост, наш хоккей развивался бы гораздо более стремительными темпами».

Что бы там ни напридумывал Ларионов во главе ФХР, одному богу известно, поскольку его деятельность сводилась только к агентской работе. Проживая в Америке, Ларионов сотрудничал с Алексом Гальченюком, Ильей Самсоновым, Наилем Якуповым, будучи в структуре агентской компании The Will Sports Group, которую на МЧМ представляли «узбек» из сборной США Артур Калиев и финн Аку Рятю. Сейчас Ларионов из агентской компании вроде бы уволился.

Если анализировать не просто итоги МЧМ, а всю ситуацию в целом, то создается ощущение, что в высоких кабинетах сейчас идет борьба за оперативное управление российским хоккеем. Фото: fhr.ru

Если анализировать не просто итоги МЧМ, а всю ситуацию в целом, то создается ощущение, что в высоких кабинетах сейчас идет борьба за оперативное управление российским хоккеем. На следующий год запланированы выборы президента федерации хоккея, пост, который депутат Госдумы Владислав Третьяк занимает уже 14 лет, а другой депутат, Вячеслав Фетисов, был его оппонентом на выборах в 2018-м. И, кажется, весь этот год мы станем свидетелями подковерных войн, когда конкурирующие стороны будут делить потенциальные победы и сваливать с себя ответственность за поражения. Стоит заметить, что Фетисов уже входит в состояние открытой конфронтации, в многочисленных интервью навязывая нам свое ИМХО и выдавая его за свершившийся факт.

Тот же Ларионов ранее насоветовал Гальченюку играть за сборную США, хотя у парня был вариант взять российское гражданство, поскольку паспорт уже имелся. В 2017 году он замахнулся на Континентальную лигу: «В КХЛ слишком большое количество команд. Нужна конкуренция за место в составе… Видишь собранный из финнов и шведов «Куньлунь»… И ведь они попали в плей-офф! Это нереально, такого не должно быть. Не может команда, собранная с нуля, провести такой сезон. Уровень лиги в подобном случае вызывает много вопросов». Уже через год собранный с нуля «Лас-Вегас» вышел в финал Кубка Стэнли, но, как любят говорить некоторые персонажи, «это другое».

Резко ставшие патриотами Родины Фетисов и Ларионов многое сделали для того, чтобы свалить из СССР при первой же возможности, и вернулись сюда только ощутив свою невостребованность за океаном. И возвращение в Россию нельзя объяснить тем, что им был «сладок и приятен дым Отечества», скорее — солидными руководящими функциями. И если тот отъезд в Америку можно оправдать тем, что люди стремились создать наилучшие условия для себя и своих семей, то кто даст гарантию, что нынешняя их деятельность продиктована тем же самым, а не заботой о развитии хоккея.

