В Казани привлекли к ответственности водителя автобуса, проехавшего на «красный»

В Казани водителя автобуса, который проигнорировал правила дородного движения и проехал на красный сигнал светофора, привлекли к административной ответственности. Об этом сообщил замначальника отдела пропаганды БДД Управления ГИБДД МВД по РТ Рафаэль Сагдиев.

Правонарушение попало на видео и распространилось в соцсетях. Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что водителем оказался 33-летний уроженец Таджикистана. Он пояснил, что во время движения отвлекся и проехал на красный. Его оштрафовали.

В ноябре в Казани автобус насмерть сбил девушку.