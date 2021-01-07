Губерниев объяснил массовое снятие биатлонистов с гонки после приезда допинг-офицеров

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев рассказал о причинах, по которым более 30 российских биатлонистов снялись с турнира «Ижевская винтовка» после приезда допинг-офицеров.

По его словам, во всем виновата система отчетности для бухгалтерии. Оказалось, что тренеры обязаны отчитаться перед организацией за спортсменов, отправленных в командировку. Из-за этого они были вынуждены вписать биатлонистов на старт несмотря на заранее запланированный отказ их от участия.



«Истинная причина снятия биатлонистов с соревнований в конце декабря простая, но очень важная. Бухгалтерия! Тренер обязан отчитаться перед организацией, которая его и спортсменов отправила в командировку. Вот и все.

Фото: vk.com/biathlon18

Спортсмены заявляются по группам, снимаются, есть индивидуальный план подготовки и так далее. Кто-то готов бежать три гонки, кто-то — две и так далее. Болезни, самочувствие, тактические нюансы. Но по документам все должны пройти! Бухгалтерия и законы РФ. Все должны быть в итоговом протоколе соревнований», — написал в своем телеграм-канале Губерниев.

Он также напомнил, что на прошедших в конце декабря лыжных гонках в рамках Всероссийских соревнований в Красногорске перед стартом снялись сразу 35 участников.

Ранее стало известно, что более 30 российских биатлонистов снялись с соревнований после приезда на турнир допинг-офицеров. Неожиданный приезд проверяющих многие связали с недавней дисквалификацией биатлонистки Виктории Коноваловой, в крови которой обнаружили запрещенное вещество.