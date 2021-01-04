Более 30 российских биатлонистов снялись с турнира после приезда допинг-офицеров

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проведет расследование из-за массового снятия участников со Всероссийских соревнований по биатлону «Ижевская винтовка» после приезда допинг-офицеров.

О произошедшем стало известно после сообщения бывшего российского лыжника Николая Панкратова. Он обратил внимание, что в двух гонках «Ижевской винтовки» неожиданно снялись сразу 33 биатлониста.

«На «Ижевской винтовке» произошли удивительные события. В Чайковском после того, как на допинг-контроль после последнего спринта вызвали женщин, снялись все хантовские юниорки. А на следующий день уже в Ижевске, после того, как вызвали на допинг-контроль мужчин, снялись все тюменские юниоры. Что это было? Парадокс, совпадение? Решайте сами. В свете событий с красноярской биатлонисткой (ранее из-за допинга была дисквалифицирована Виктория Коноваловка, — прим. ред.), может быть, соответствующим службам выехать по адресам?» — написал Панкратов.

Николай Панкратов. Фото: eurosport.ru

Директор по коммуникациям РУСАДА Мария Маркова в комментарии организации заявила, что по данному факту уже проводится расследование. При этом она отказалась раскрыть подробности дела.

Отметим, что среди снявшихся 6 биатлонисток представляли Ханты-Мансийск, а 5 биатлонистов тренируются в школе в ЦСП ЦСКА в Тюмени (один из них днем раньше занял третье место в индивидуальной гонке).

Ранее сроком на четыре года была дисквалифицирована 20-летняя Виктория Коновалова, в крови которой обнаружили запрещенные вещества.