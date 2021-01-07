Казанцы в соцсетях обсуждают испорченный арт-объект на Кремлевской набережной
Жителей Казани напугал испорченный арт-объект на Кремлевской набережной. Фото, на котором видно, как в композиции со словом «Казань» упала вторая буква «а», распространилось в соцсетях.
Таким образом, получилось слово «Казнь». Пользователи соцсетей увидели в этом дурное предсказание на 2021 год.
В декабре в соцсетях обратили внимание на главную елку Казани. Издание Mash заметило, что вместо искусственного интеллекта и умения общаться с гостями елка просто воспроизводит записанные реплики диктора.
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