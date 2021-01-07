Экс-министр спорта РТ призвал вернуть российский футбол к схеме «весна-осень»

Депутат Госдумы России, бывший министр спорта Татарстана Марат Бариев в интервью «Реальному времени» призвал вернуться к проведению главных российских футбольных турниров к схеме «весна-осень».

Он полагает, что нынешняя система розыгрыша привела к неудачному выступлению отечественных клубов в международных соревнованиях.

— Чем запомнился вам уходящий год, помимо олимпийских проблем и ковида?



— Неудачами российского клубного футбола. Я хочу заявить о том, что нашему футболу необходимо вернуться к старой схеме проведения чемпионата России. Во-первых, на трибуны вернутся зрители, которые покинули их потому, что сезон начинается слишком рано и заканчивается очень уж поздно. А не все могут позволить себе смотреть футбол на стадионе из теплых VIP-лож.

Лишь одна российская команда пробилась в весеннюю часть еврокубков. Фото: fckrasnodar.ru

Особенно это будет заметно на финише чемпионата, если мы по старой схеме будем проводить его в ноябре, поскольку во многих матчах еще жива интрига. Кроме того, все успехи национального клубного футбола были достигнуты при схеме розыгрыша «весна-осень», — заявил Бариев.

Напомним, российские клубы провалились в нынешнем розыгрыше еврокубков. Лишь одна команда из России пробилась в весеннюю часть, а «Зенит», «Локомотив» и ЦСКА на троих не одержали ни одной победы в групповом раунде.

Полное интервью с Маратом Бариевым читайте в материале «Реального времени».