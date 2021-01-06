В Татарстане начался отстрел кабанов из-за африканской чумы свиней — видео

В Татарстане разрешили охоту на диких кабанов зимой. В республике выделили больше семисот дополнительных квот из-за вспышки африканской чумы свиней. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

После того, как дичь отстрелили, ее забирают местные ветеринары. Селезенку, почку, кровь животного отправляют в Казань для исследования в лаборатории.

После двух вспышек, зафиксированных в Татарстане в декабре, новых случаев АЧС выявлено не было.

Карантин из-за африканской чумы свиней (АЧС) установили в республике с 29 декабря после выявления второй вспышки в Заинском районе.

