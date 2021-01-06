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В Татарстане начался отстрел кабанов из-за африканской чумы свиней — видео

22:28, 06.01.2021
В Татарстане начался отстрел кабанов из-за африканской чумы свиней — видео
Фото: pxhere.com

В Татарстане разрешили охоту на диких кабанов зимой. В республике выделили больше семисот дополнительных квот из-за вспышки африканской чумы свиней. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

После того, как дичь отстрелили, ее забирают местные ветеринары. Селезенку, почку, кровь животного отправляют в Казань для исследования в лаборатории.

После двух вспышек, зафиксированных в Татарстане в декабре, новых случаев АЧС выявлено не было.

Карантин из-за африканской чумы свиней (АЧС) установили в республике с 29 декабря после выявления второй вспышки в Заинском районе.

Общество Татарстан
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