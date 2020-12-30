В Татарстане установили карантин из-за африканской чумы свиней

В Татарстане с 29 декабря установили карантин из-за африканской чумы свиней (АЧС) после выявления второй вспышки в Заинском районе. Документ подписал исполняющий обязанности президента Татарстана Алексей Песошин.



В Багряжском и Карамалинском охотничьих хозяйствах в Заинском районе находятся эпизоотические очаги заболевания. Вторая угрожаемая зона определена для 23 районов — Агрызский, Азнакаевский, Аксубаевский, Актанышский, Альметьевский, Бугульминский, Елабужский, Заинский, Кукморский, Лениногорский, Мамадышский, Менделеевский, Мензелинский, Муслюмовский, Нижнекамский, Новошешминский, Нурлатский, Рыбно-Слободский, Сабинский, Сармановский, Тукаевский, Черемшанский, Чистопольский.

На указанных территориях запрещена продажа свиней и полученных от их убоя продуктов, за исключением продукции промышленного производства. Запрещается проведение сельскохозяйственных ярмарок и выставок, покупка свиней у населения, выгульное содержание свиней, пересылка свиноводческой продукции непромышленного производства и вывоз живых свиней.

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Карантин будет действовать до особого распоряжения.

Ранее в семи районах Удмуртии ввели особый режим из-за африканской чумы свиней в Татарстане.