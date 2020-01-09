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В Уфе пенсионер во время катания на тюбинге умер, ударившись о дерево

11:52, 09.01.2020
В Уфе пенсионер во время катания на тюбинге умер, ударившись о дерево
Фото: wikipedia.org

В Уфе пенсионер, катаясь вместе с внучкой на несанкционированной горке на тюбинге, врезался в дерево и умер. Девочке была оказана своевременная медицинская помощь.

Как уточнили в Следкоме Башкирии, 7 января 65-летний мужчина, катаясь на горке на улице Менделеева, почувствовал ухудшение самочувствия, потерял сознание и врезался в дерево. Прибывшие на место работники скорой зафиксировали смерть пенсионера. Девочка после осмотра и оказания помощи в больнице была отпущена домой.

Организована доследственная проверка. По данным источника «РИА Новости» в правоохранительных органах, «у мужчины случился сердечный приступ».

Происшествия Башкортостан
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