В Уфе пенсионер во время катания на тюбинге умер, ударившись о дерево

В Уфе пенсионер, катаясь вместе с внучкой на несанкционированной горке на тюбинге, врезался в дерево и умер. Девочке была оказана своевременная медицинская помощь.

Как уточнили в Следкоме Башкирии, 7 января 65-летний мужчина, катаясь на горке на улице Менделеева, почувствовал ухудшение самочувствия, потерял сознание и врезался в дерево. Прибывшие на место работники скорой зафиксировали смерть пенсионера. Девочка после осмотра и оказания помощи в больнице была отпущена домой.

Организована доследственная проверка. По данным источника «РИА Новости» в правоохранительных органах, «у мужчины случился сердечный приступ».