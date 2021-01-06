Игроки «Ак Барса» Билялов и Галимов получили индивидуальные призы за сезон 2019/20
Президент КХЛ Алексей Морозов вручил индивидуальные награды двум игрокам казанского «Ак Барса» перед матчем против московского «Динамо» в рамках регулярного чемпионата.
Призы получили вратарь Тимур Билялов и нападающий «барсов» Артем Галимов.
Билялов был признан лучшим голкипером КХЛ в сезоне-2019/20. Галимов стал обладателем приза имени Алексея Черепанова, который вручается лучшему новичку КХЛ.
Тимур Билялов лучший вратарь сезона 19/20 в @khl— ХК Ак Барс (@hcakbars) May 18, 2020
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Напомним, «Ак Барс» завершил 2020-й год на первом месте Индекса силы команд КХЛ.СпортХоккей
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