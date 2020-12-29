«Ак Барс» завершит год лидером Индекса силы команд КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) обновила Индекс силы команд по итогам прошедшей игровой недели в регулярном чемпионате.

«Ак Барс» сохранил лидерство в рейтинге. Казанцы завершат 2020 год лидером Индекса силы.

Вторую строчку занимает московское «Динамо», которое на прошедшей неделе уступило «Ак Барсу» со счетом 2:7. Тройку лидеров замкнул питерский СКА, поднявшийся на три позиции вверх.

Наибольший скачок в таблице рейтинга сделал уфимский «Салават Юлаев». Команда Томи Ламсы прибавила девять строчек и теперь занимает 8-е место.

Напомним, ранее «Ак Барс» потренировался на открытом воздухе в рамках подготовки к оставшейся части чемпионата КХЛ.