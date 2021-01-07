Экономист рассказал о самых лучших месяцах для отпусков

Для того чтобы не потерять деньги, отпуск следует брать в месяцы, в которых нет праздничных дней. Об этом рассказал финансовый аналитик Виталий Калугин.

Так, брать отпуск в январе, феврале и мае бессмысленно, поскольку в эти месяцы много праздничных дней.

Калугин считает, что к июню рубль ослабнет, после чего дата уже не будет иметь такое важное значение при планировании отпуска, пишет URA.RU.

В наступившем году россиян ждет 30 праздничных дней.

«Реальное время» ранее опубликовало подробную программу новогодних празднеств и работы елок в Казани.



Татьяна Леухина