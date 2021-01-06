В Казани загорелся двухэтажный склад на площади порядка 300 кв. метров

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В Казани на перекрестке улиц Магистральная — Яшь-Кечь загорелась кровля двухэтажного складского здания Г-образной формы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы сегодня днем. Пожару был присвоен второй ранг. Три ствола направили на тушение пожара, еще три — на защиту соседних строений. В 15:27 пожар локализовали. В 15:43 — открытое горение ликвидировано.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Примерная площадь пожара составила 300 кв. м. Установить конкретную площадь пока невозможно из-за сильного задымления. По предварительным данным, на складе хранили металлоконструкции.

В Татарстане с 1 по 5 января произошло 69 пожаров, на которых погибли 9 человек, пострадали трое и были спасены 20 человек.



Татьяна Леухина