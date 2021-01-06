В Зеленодольском районе Татарстана на пожаре погиб мужчина

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В Зеленодольском районе Татарстана на пожаре в частном доме погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Сообщение о горении одноэтажного бревенчатого дома в селе Нурлаты поступило в экстренные службы сегодня в 6 утра. Прибывшие на место спасатели обнаружили сильное задымление, открытого горения не было.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В доме пожарные обнаружили тело мужчины. Личность погибшего устанавливается. Спасатели ликвидировали открытое горение б/у вещей на площади 2 кв.м.

Предварительная причина пожара — неосторожность при курении.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Всего в Татарстане вчера, 5 января, произошло 17 пожаров. В результате происшествии погибли двое человек, один пострадал и одного спасли. С 1 по 5 января в республике произошло 69 пожаров, на которых погибли 9 человек, пострадали 3 и спасли 20 человек.

Татьяна Леухина