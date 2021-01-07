Эксперт рассказала, как сэкономить на услугах ЖКХ

Установка счетчиков и энергосберегающего оборудования поможет снизить итоговую сумму в платежной квитанции за услуги ЖКХ. Об этом рассказала начальник инспекции по надзору за энергосбережением и контролю инженерных систем Мосжилинспекции Надежда Выстороп.

— Стоит учесть, что норматив потребления, как правило, выше, чем объем ресурса, израсходованного по счетчику. На электричество нужно ставить многотарифный счетчик, по нему ночью электричество в разы дешевле. В таком случае, например, можно ночью поставить работать стиральную машинку, что сэкономит средства, — передает «РИА Новости» ее слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также для экономии можно установить энергосберегающие лампы, датчики движения для включения света, купить энергосберегающую бытовую технику. Рекомендуется отключать от сети электроприборы, которые не используются или используются редко. Почти у всей бытовой техники есть подсвеченная кнопка включения, каждая из них в среднем потребляет 0,5 киловатт электроэнергии в год. Все вмести они «накручивают» счетчик.

В прошлом году татарстанцы чаще всего жаловались на начисление платы за ЖКУ, благоустройство дворов и управление многоквартирными домами.

Татьяна Леухина