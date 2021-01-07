Эксперт рассказала, как сэкономить на услугах ЖКХ
Установка счетчиков и энергосберегающего оборудования поможет снизить итоговую сумму в платежной квитанции за услуги ЖКХ. Об этом рассказала начальник инспекции по надзору за энергосбережением и контролю инженерных систем Мосжилинспекции Надежда Выстороп.
— Стоит учесть, что норматив потребления, как правило, выше, чем объем ресурса, израсходованного по счетчику. На электричество нужно ставить многотарифный счетчик, по нему ночью электричество в разы дешевле. В таком случае, например, можно ночью поставить работать стиральную машинку, что сэкономит средства, — передает «РИА Новости» ее слова.
Также для экономии можно установить энергосберегающие лампы, датчики движения для включения света, купить энергосберегающую бытовую технику. Рекомендуется отключать от сети электроприборы, которые не используются или используются редко. Почти у всей бытовой техники есть подсвеченная кнопка включения, каждая из них в среднем потребляет 0,5 киловатт электроэнергии в год. Все вмести они «накручивают» счетчик.
В прошлом году татарстанцы чаще всего жаловались на начисление платы за ЖКУ, благоустройство дворов и управление многоквартирными домами.
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