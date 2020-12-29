Названы наиболее частые причины жалоб на ЖКХ в Татарстане за год

В Татарстане в этом году больше всего жалоб на ЖКХ связано с начислением платы за ЖКУ, благоустройством дворов и управлением многоквартирными домами. Об этом на пресс-конференции рассказал исполнительный директор НП «Региональный Центр общественного контроля в сфере ЖКХ РТ», член Общественной палаты Татарстана Дмитрий Романов.



По его словам, в 2020 году рассмотрели 1,5 тыс. обращений. По сравнению с прошлым годом это число снизилось почти на 20%, однако выросло количество обращений за справочной информацией.

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Ранее сообщалось, что в Татарстане расходы на ЖКУ за год выросли до 4,2 тысячи рублей.

Маргарита Головатенко