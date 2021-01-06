Россия увеличит добычу нефти на 130 тысяч баррелей в сутки
Россия в феврале-марте увеличит добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ суммарно на 130 тыс. баррелей в сутки по сравнению с январскими показателями. Об этом рассказал вице-премьер РФ Александр Новак.
Россия увеличит добычу в феврале и в марте на 65 тыс. баррелей в сутки, передает ТАСС.
Новая квота страны по добыче нефти в рамках договоренностей ОПЕК+ в феврале составит 9,184 млн б/с, в марте — 9,249 млн б/с. Также Казахстан в марте и феврале нарастит добычу на 10 тыс. баррелей в сутки.
При этом другие страны, которые входят в сделку ОПЕК+, сохранят январский уровень добычи. Саудовская Аравия, наоборот, дополнительно сократит производство нефти на 1 млн баррелей в сутки. По словам Новака, это связано с желанием страны обеспечить более быстрыми темпами сокращение остатков на мировых нефтяных рынках, приведения к среднему пятилетнему значению.
В начале декабря прошлого года Новак сообщал, что с января 2021 года Россия сможет частично восстановить добычу нефти.
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