Россия увеличит добычу нефти на 130 тысяч баррелей в сутки

Россия в феврале-марте увеличит добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ суммарно на 130 тыс. баррелей в сутки по сравнению с январскими показателями. Об этом рассказал вице-премьер РФ Александр Новак.

Россия увеличит добычу в феврале и в марте на 65 тыс. баррелей в сутки, передает ТАСС.

Новая квота страны по добыче нефти в рамках договоренностей ОПЕК+ в феврале составит 9,184 млн б/с, в марте — 9,249 млн б/с. Также Казахстан в марте и феврале нарастит добычу на 10 тыс. баррелей в сутки.

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При этом другие страны, которые входят в сделку ОПЕК+, сохранят январский уровень добычи. Саудовская Аравия, наоборот, дополнительно сократит производство нефти на 1 млн баррелей в сутки. По словам Новака, это связано с желанием страны обеспечить более быстрыми темпами сокращение остатков на мировых нефтяных рынках, приведения к среднему пятилетнему значению.

В начале декабря прошлого года Новак сообщал, что с января 2021 года Россия сможет частично восстановить добычу нефти.



Татьяна Леухина