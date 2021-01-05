«Нефтехимик» по буллитам одержал победу над «Торпедо» в матче КХЛ
«Нефтехимик» дома по буллитам обыграл нижегородское «Торпедо» (1:0 б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Команды не смогли распечатать ворота друг друга за 60 минут встречи и выявили победителя в послематчевых бросках. Решающим стал буллит, реализованный нападающим нижнекамцев Брэндоном Макмилланом.
2-й подряд «сухарь» Евгения Иванникова (23 сэйва) и буллит Брэндона Макмиллана обеспечили @HCNeftekhimik68 3-ю победу подряд. pic.twitter.com/gRIfg5WdXS— КХЛ (@khl) January 5, 2021
Эта победа стала для «Нефтехимика» третьей подряд в КХЛ. Ранее нижнекамцы одолели минское «Динамо» (4:5) и новосибирскую «Сибирь» (3:0).
«Нефтехимик» — «Торпедо» — 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы:
1:0 — 65, Макмиллан (решающий буллит).
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