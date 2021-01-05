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«Нефтехимик» по буллитам одержал победу над «Торпедо» в матче КХЛ

22:30, 05.01.2021
«Нефтехимик» по буллитам одержал победу над «Торпедо» в матче КХЛ
Фото: vk.com/h.c.neftekhimik

«Нефтехимик» дома по буллитам обыграл нижегородское «Торпедо» (1:0 б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Команды не смогли распечатать ворота друг друга за 60 минут встречи и выявили победителя в послематчевых бросках. Решающим стал буллит, реализованный нападающим нижнекамцев Брэндоном Макмилланом.

Эта победа стала для «Нефтехимика» третьей подряд в КХЛ. Ранее нижнекамцы одолели минское «Динамо» (4:5) и новосибирскую «Сибирь» (3:0).

«Нефтехимик» — «Торпедо» — 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы:
1:0 — 65, Макмиллан (решающий буллит).

СпортХоккей
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