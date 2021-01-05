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В Казани заметили большую очередь в магазин «ИКЕА»

16:29, 05.01.2021 1
В Казани заметили большую очередь в магазин «ИКЕА»
Фото: vk.com

Вчера, 4 января, в торговом центре «Мега» в Казани заметили очередь в магазин «ИКЕА». Об этом сообщается в одном из городских сообществ в социальной сети «ВКонтакте».

«Что, всем срочно понадобились дешевые стулья, свечки и фрикадельки?» — с иронией написал автор поста.

Фото: vk.com

В июле «Реальное время» также сообщало об огромной очереди в «ИКЕА» — она тянулась и на улице. Причиной ажиотажа стало возобновление работы магазина после его закрытия во время пандемии.

Маргарита Головатенко
ОбществоБизнесРозничная торговля Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:20
    просто выходные все гуляют.30.12.20 было свободно.
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