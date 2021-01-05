В Казани заметили большую очередь в магазин «ИКЕА»

Вчера, 4 января, в торговом центре «Мега» в Казани заметили очередь в магазин «ИКЕА». Об этом сообщается в одном из городских сообществ в социальной сети «ВКонтакте».



«Что, всем срочно понадобились дешевые стулья, свечки и фрикадельки?» — с иронией написал автор поста.

Фото: vk.com

В июле «Реальное время» также сообщало об огромной очереди в «ИКЕА» — она тянулась и на улице. Причиной ажиотажа стало возобновление работы магазина после его закрытия во время пандемии.

Маргарита Головатенко