СМИ: «поволжскому маньяку» из Казани объявили бойкот в СИЗО

Фото: кадр оперативного видео

«Поволжский маньяк» Радик Тагиров, подозреваемый в убийстве 26 пенсионерок, содержится в Казани в одиночной камере изолятора на Япеева.

«Другие заключенные, узнав о том, за что он сидит, объявили ему бойкот: с поволжским маньяком никто не разговаривает, не перестукивается, не делится ничем из общака», — сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Задержанный Тагиров ведет себя агрессивно как с людьми, содержащимися в СИЗО, так и с его сотрудниками.

Ранее СМИ писали, что подозреваемого в убийстве 26 бабушек помогла задержать его мать, которая обратилась в полицию с просьбой найти ее взрослого сына, который уже несколько лет не выходил на связь.



Подробнее об истории «поволжского маньяка», его задержании и предъявленных обвинениях читайте в материале «Реального времени».

Татьяна Демина