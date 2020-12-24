СМИ: «поволжского маньяка» из Казани помогла поймать его мать
Стало известно, что установить личность «поволжского маньяка», которого искали по России восемь лет за убийство бабушек и поймали в Казани, помогла его мать.
По данным Mash, женщина обратилась в полицию с просьбой найти ее взрослого сына, который уже несколько лет не выходил на связь. Обычно силовики берут анализ ДНК, пробивают его по базам умерших и заключенных, а затем сообщают результаты родственникам.
Когда стало понятно, что ДНК сына женщины совпадает с ДНК убийцы, личность «поволжского маньяка» была установлена.
Ранее «Реальное время» сообщало, что задержанного зовут Радик Тагиров. В 2005 он был судим за незаконный оборот оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ), в 2009 году его осудили за кражу (ч. 2 ст. 158) и грабеж (ч. 1 161). Ранее он работал слесарем. На счету маньяка 26 жизней, в том числе восемь — в Татарстане, жертв он душил. Данные его геномной экспертизы совпали со следами преступника, которого на протяжении восьми лет искали по всей стране. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.
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