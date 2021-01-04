Рост объема наличных в России в пандемию стал самым мощным за последнее десятилетие

Фото: Илья Репин (архив)

За 11 месяцев 2020 года объем наличных денег в России увеличился на 21,7% (на 2,3 трлн рублей). По итогам прошедшего года объем наличных, хранящихся на руках у граждан и бизнеса и в кассах российских банков, может превысить 13 трлн рублей, сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка.



По подсчетам аналитиков, приток наличных может составить от 2,5 до 2,8 трлн рублей (24,5—25%), что в процентном выражении побьет рекорд 2010 года, когда приток наличных в России достигал 1,16 трлн рублей.



По словам экспертов, рост объема наличных денег связан с тем, что пандемия коронавируса привела к активизации серой экономики и, как следствие, увеличению количества расчетов наличными. Среди факторов, оказавшись влияние на этот процесс, отмечается и падение ставок по депозитам.



Фото: Илья Репин (архив)

В Банке России уверены, что спрос на наличные деньги в скором времени сократится и вернется к показателям, которые были до пандемии COVID-19.



Напомним, с 10 января текущего года некоторые денежные операции россиян попадут под контроль властей.



Татьяна Демина