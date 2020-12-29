С 10 января некоторые денежные операции россиян попадут под контроль властей

В 2021 году власти возьмут под контроль некоторые денежные операции россиян. Подробнее о нововведении рассказал председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев.

С 10 января 2021 года вступают в силу поправки в «антиотмывочный» закон №115-ФЗ. Службы финансовой разведки возьмут контроль над почтовыми переводами на сумму от 100 тыс. рублей, а также над операциями по возврату неиспользованных авансов за услуги мобильной связи на ту же сумму.

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Также установят контроль над ставками в азартных играх на сумму в 600 тыс. рублей, операциями по договорам лизинга и за любыми операциями с наличностью выше 600 тыс. рублей, передает RT.



Ранее сообщалось, что Банк России намерен упростить клиентам кредитных организаций процедуру смены обслуживающего банка с помощью «универсального платежного адреса», который обеспечит получателю зачисление средств при смене банковского счета.



Ольга Плешкова