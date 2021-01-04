Минздрав Татарстана: инцидент с пьяным мальчиком в Мамадышской ЦРБ произошел год назад

Фото: скриншот/кадр видео

История с пьяным мальчиком в Мамадышской ЦРБ, о которой скандально известная Агина Алтынбаева рассказала в соцсети накануне, случилась примерно год назад. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.



По данным ведомства, ребенка доставили в медучреждение без документов. Врачи Мамадышской ЦРБ сообщили доставившей ребенка, что для медосвидетельствования мальчика необходимо присутствие его законных представителей, а затем вызвали полицию.

По словам медиков, состояние мальчика оценивалось как стабильное, угрозы его жизни не было.

Напомним, Алтынбаева разместила на странице в соцсети видео, где привезла в больницу в Мамадыше чужого ребенка. Она заявила, что мальчику в рот заливали алкоголь, и ему требовалась экстренная помощь. На кадрах видно, что медики не спешили оказывать помощь и сначала предложили платные услуги.



Татьяна Демина