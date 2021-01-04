Инфекционист спрогнозировала улучшение ситуации с коронавирусом к концу 2022 года

Переломить ситуацию с коронавирусом во всем мире удастся в ближайшие 2-2,5 года. Такой прогноз дала президент Международной Ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова.

«Я думаю, все-таки к концу, где-нибудь к середине 2022 года, я думаю, что везде в мире переломится ситуация... Я имею в виду, что, конечно, коронавирус не будет настолько актуален, как он актуален сейчас», — приводит «РИА Новости» слова Шестаковой.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Инфекционист обратила внимание, что успех в борьбе с пандемией зависит от вакцинации населения от COVID-19 и эффективности препаратов против вируса.

Ранее в Роспотребнадзоре спрогнозировали угасание пандемии коронавируса в 2021 году.



Татьяна Демина