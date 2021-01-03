Двое мужчин погибли при пожарах в частных домах в Татарстане

Фото: ГУ МЧС РФ по Татарстану

Двое мужчин погибли при пожарах в частных домах в Азнакаевском и Агрызском районах Татарстана. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Фото: ГУ МЧС РФ по Татарстану

Вечером 2 января в поселке Первое Мая в Азнакаевском районе загорелся частный кирпичный жилой дом площадью 100 кв. метров. При тушении пожара обнаружено тело мужчины, его личность устанавливается.

Фото: ГУ МЧС РФ по Татарстану

Второй мужчина погиб в селе Девятерня Агрызского района РТ. В четыре утра там загорелся жилой бревенчатый дом. Тело погибшего обнаружено в кресле в зале. Личность мужчины установлена, им оказался 66-летний житель Ижевска, который использовал дом в качестве дачи и проводил там новогодние праздники. По предварительном данным, к трагедии привела неосторожность при курении.



Ранее сообщалось, что в Татарстане три человека погибли из-за неосторожности при курении.



Ольга Плешкова