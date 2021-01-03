Открывший Эболу ученый заявил о возможном появлении нового заболевания

Микробиолог Жан-Жак Муембе-Тамфум, первый обнаруживший вирус Эбола в 1976 году, заявил, что в Конго могло появиться новое смертельное заболевание, которое он назвал «Болезнь Х».

У пациентки из Ингенде проявились признаки геморрагической лихорадки, однако анализы не выявили у женщины известных медицине заболеваний. Муембе-Тамфум предположил, что женщина может быть нулевым пациентом нового патогена «Болезнь Х», такого же заразного как коронавирус, со смертностью от 50 до 90%.

Фото: pxhere.com

Женщина изолирована, ее личность держится в секрете, чтобы исключить случаи нападок местного населения. Врачи наблюдают за состоянием ее детей, пока симптомов ни у кого не обнаружено.

В Роспотребнадзоре прокомментировали, что изучают все источники и публикации по ситуации в Конго после сообщений о возможном возникновении новой смертельной «болезни X», передает РИА Новости.

Ранее российские ученые объявили о создании новой вакцины против Эболы.



Ольга Плешкова