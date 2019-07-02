Российские ученые объявили о создании новой вакцины против Эболы

Уникальная вакцина против лихорадки Эбола создана в России. Об этом сообщили в Государственном научном центре и биотехнологии «Вектор», где проходила ее разработка.

Вакцина прошла все стадии государственной регистрации, она является пептидной и значительно отличается от ныне применяемых западных аналогов высочайшей безопасностью. Также у препарата отсутствуют побочные реакции.

Отмечается, что она дает эффективный защитный иммунитет против смертельно опасной инфекции, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Новая вакцина была представлена в рамках международной конференции по вопросам вакцинации против лихорадки Эбола, которая прошла 28—29 июня. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о ее поставках и применении в ДРК для борьбы с продолжающейся эпидемией лихорадки Эбола.

Ранее сообщалось, что российские ученые разрабатывают собственную вакцину от полиомиелита.