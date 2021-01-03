В Казани ведущий новогоднего праздника устроил драку с гостями ресторана — видео
В одном из казанских ресторанов празднование Нового года закончилось дракой перебравшего алкоголя тамады и гостей. О произошедшем рассказали пользователи соцсетей.
Компания заказала тамаду для проведения праздника. Однако во время мероприятия ведущий напился и затеял драку. Судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, он напал на одного из гостей.
«Все закончилось невесело — битые стулья, тарелки, кровь из носа. Праздник испорчен», — написал автор в соцсетях.
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