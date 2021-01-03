Сборная России сыграет с Канадой в полуфинале МЧМ-2021

Определился соперник сборной России по полуфиналу молодежного чемпионата мира по хоккею-2021.

За право сыграть в финале россияне поборются с командой Канады. В четвертьфинале канадцы с «сухим» счетом обыграли Чехию (3:0), которой Россия уступила на групповом этапе — 0:2.

Полуфинальная встреча состоится 4 января. По московскому времени игра начнется 5 января в 02.00.

В другой полуфинальной паре сойдутся команды США и Финляндии.

Напомним, ранее сборная России обыграла в четвертьфинале турнира Германию (2:1). Подробнее об этом матче читайте в материале «Реального времени».