Это не игра будущих финалистов: Россия вышла в полуфинал МЧМ, намучившись с немцами

Амиров и Мухамадуллин провалили матч, Аскаров не внушает доверия

Уже по классике в матчах на ранних стадиях плей-офф с «нехоккейными» командами отечественная сборная не показывает своего лучшего хоккея. Скромная победа при спокойной игре — типичная история для подобных встреч. Однако на этот раз поединок сборных России и Германии обернулся для российских болельщиков настоящим «нервяком» — в основном потому, что игроки нашей команды много удалялись и пожарили в собственной зоне. Так что игра чем-то напомнила финал Олимпиады в Пхенчане, когда россияне также не сумели настроиться на «скромных» немцев и едва не поплатились за это. О том, с каким трудом Россия протиснулась в полуфинал, как вновь пожарил Аскаров, а Амиров и Мухамадуллин подкидывали ему работы, — в итогах четвертьфинала от «Реального времени».

Германия пройдена со скрипом — с такой игрой на золото надеяться не стоит

Еще до стартового вбрасывания хоккейные эксперты отдавали победу сборной России. Все вспоминали о 16 шайбах, пропущенных немцами от канадцев. Даже букмекеры совсем не верили в шансы Германии; до начала игры они давали заоблачный коэффициент на ее победу — 30. Однако соперник россиян оказался не так прост, как на бумаге.

Во-первых, сборная Германии впервые в истории МЧМ вышла в плей-офф турнира и была по этой причине раскрепощена — свою задачу она выполнила, можно играть в свое удовольствие. Во-вторых, немцы умеют играть в системный командный хоккей, который в отдельных случаях бьет класс. Ну а лидеры Германии Штюцле и Элиас на протяжении всего турнира выступают на одном хорошем уровне, а не пропадают, как представители российского ударного звена.

И четвертьфинал с «нехоккейной» сборной оказался совсем не легкой прогулкой для россиян. По опасным моментам Германия не уступала, и до заброшенных шайб самый острый шанс имела именно она — это Тим Штюцле бросил в штангу. В начале второго периода Элиас не попал по пустым воротам, когда Аскаров уже распластался на льду после первого броска. В третьем игровом отрезке он вновь обстучит каркас ворот Ярослава.

Два хоккеиста — Штюцле и Элиас на двоих угрожали российским воротам больше, чем две первые пятерки команды Игоря Ларионова. А учитывая, что остальная наша команда всячески помогала сопернику, много фоля, удаляясь, пижоня в собственной зоне (привет Амирову и Мухамадуллину) и пожаря в обороне, эту игру можно называть сложнейшей на турнире после встречи с Соединенными Штатами.

Множество проблем с удалениями и провалы в обороне намекают, что к золоту эта команда еще не готова. Но для россиян обычно как — чем сложнее соперник, тем легче. На это и будем уповать.

Игра Аскарова по-прежнему не внушает доверия

Поставив Артура Ахтямова на игру со слабенькой Австрией, Ларионов снова усадил его на скамейку, так и не дав отыграть полноценный серьезный матч. Между тем, нервозность Аскарова ощущалась даже по телетрансляции. Впрочем, по словам самого главного тренера, его не пугает дерганая манера игры петербургского вратаря.

«Что касается стиля игры Аскарова и его выходов в поле, то я ему доверяю полностью. Я не специалист по вратарям, но меня не пугает его манера. Он профессионал, отнимать характерные для него вещи я не могу. Твердости духа желаю Аскарову и делать работу без паники, как он это и делает», — говорил Ларионов перед матчем.

А тем временем до игры с Германией у Ярослава было 8 пропущенных шайб в трех матчах (по три от США и Швеции и две от Чехии).

Во вчерашней игре он вновь сыграл довольно неоднозначно — то выручал в очень сложных моментах, то метался и терялся в воротах при игре в меньшинстве. В пропущенной шайбе от Элиаса Аскаров вполне мог выручать — бросок был дальний и не слишком сильный. Полной уверенности и спокойствия за последний рубеж перед полуфиналом, к сожалению, нет.

Пономарев — главное открытие сборной на МЧМ

Уже по привычке ушли в тень главные звезды российской сборной — Родион Амиров и особенно Василий Подколзин. Но если Подколзин просто был блеклой тенью самого себя, то Родион устроил пижонские пируэты в своей зоне, что привело к голу от Элиаса. Именно уфимец завозился с шайбой и дал немцу обокрасть себя.

We got a game! Germany cuts the Russian lead to 2-1 in the 3rd period. @deb_teams Florian Elias with the #WorldJuniors pic.twitter.com/NkbCrjxwM8 — IIHF (@IIHFHockey) January 2, 2021

Поэтому в очередной раз, словно в подтверждение старой истины «плей-офф выигрывают третьи и четвертые звенья», на передний план в Эдмонтоне вышли те, от кого ничего особенного не ждали.

Сначала на авансцене возник интеллигент Василий Пономарев, от которого после матча с США были в восторге и в Северной Америке, и в России. На этот раз его гол оказался даже еще более зрелищным, чем в стартовом поединке с американцами.

При игре в меньшинстве отличную голевую передачу в одно касание из своей зоны ему выдал Семен Чистяков. Пономареву оставалось лишь сблизиться с Бюглем и переиграть его. Празднуя свой гол, Василий честно указал на Чистякова, мол, «все почести ему». В перерыве он назовет голевую передачу партнера «фетисовской».

Russia strikes first with a short-handed goal from Vasili Ponomaryov, 1-0 for @russiahockey over @deb_teams in first period of Quarter-Final Game 1! #WorldJuniors pic.twitter.com/uiNWUFEOvf — IIHF (@IIHFHockey) January 2, 2021

Можно предполагать, что генменеджер «Каролины» (эта франшиза драфтовала Василия) Дон Уодделл уже ищет все видеозаписи с его играми за «Шавиниган» в юниорской хоккейной лиге Квебека. Пономарев стал откровением даже для отечественных болельщиков, а уж североамериканским экспертам остается изучать, кто такой этот русский из низшей канадской лиги.

Неплохой дебютный для себя гол оформил нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Башкиров. На 29-й минуте наши хоккеисты удачно отыграли в отборе за чужими воротами, форвард Егор Афанасьев из угла выдал в центр зоны, откуда Башкиров и прошил вратаря. Евгений стал единственным уфимцем, кто не провалил эту игру. Пожалуй, вчера был не лучший день для Шакира и Родиона.

@russiahockey makes it 2-0 over @deb_teams in the 2nd period. Danil Bashkirov who gets his first goal of the 2021 #WorldJuniors pic.twitter.com/qcTAQqw3dB — IIHF (@IIHFHockey) January 2, 2021

Бычков неплохо заменил Чинахова, но креатива не хватило

Нападающий «Авангарда» Егор Чинахов так и не восстановился после полученной травмы в игре с Австрией и пропускал матч с немцами. Так что во второй игре подряд во втором звене вышел Роман Бычков, начинавший турнир в качестве запасного игрока и стабильного места в составе не получавший.

Впрочем, встреча со шведами показала, что Роман выполняет очень большой объем работы, пытается отрабатывать и впереди, и в обороне — в общем, делает все, чтобы Ларионов его заметил и больше на лавку не сажал. Вчера ярославский воспитанник также выполнил много черновой работы в подыгрыше.

Пропускал игру и форвард Михаил Абрамов, который получил один матч дисквалификации. Без Чинахова и Абрамова креатива впереди все же заметно не хватало, так что будем надеяться, что в полуфинале увидим обоих.

Эрик Добролюбов