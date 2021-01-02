В ЖК «Арт-Сити» в Казани произошел пожар

Фото: соцсети

В Казани произошел пожар в многоквартирном доме в ЖК «Арт-Сити». Об этом сообщили пользователи соцсетей.

Пожар произошел на четвертом этаже многоквартирного дома. Как рассказал «Реальному времени» один из очевидцев, в одной из квартир загорелся балкон. В данный момент огонь уже потушен. Информации о возможных пострадавших нет.

Подробности произошедшего выясняются.

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Ольга Плешкова