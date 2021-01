Сборная России вышла в полуфинал МЧМ-2021, обыграв Германию

Сборная России обыграла Германию (2:1) в матче четвертьфинала молодежного чемпионата мира по хоккею-2021.

Счет был открыт на 9-й минуте встречи, когда Василий Пономарев реализовал выход один на один с вратарем.

Russia strikes first with a short-handed goal from Vasili Ponomaryov, 1-0 for @russiahockey over @deb_teams in first period of Quarter-Final Game 1! #WorldJuniors pic.twitter.com/uiNWUFEOvf — IIHF (@IIHFHockey) January 2, 2021

Во втором периоде Данил Башкиров удвоил преимущество россиян, завершив комбинацию с участием Егора Афанасьева и Арсения Грицюка.

@russiahockey makes it 2-0 over @deb_teams in the 2nd period. Danil Bashkirov who gets his first goal of the 2021 #WorldJuniors pic.twitter.com/qcTAQqw3dB — IIHF (@IIHFHockey) January 2, 2021

В третьем периоде команда Игоря Ларионова немного подрастеряла свое преимущество, чем успешно воспользовались немцы. После сразу двух потерь россиян в своей зоне, ворота Ярослава Аскарова распечатал Флориан Элиас.

We got a game! Germany cuts the Russian lead to 2-1 in the 3rd period. @deb_teams Florian Elias with the #WorldJuniors pic.twitter.com/NkbCrjxwM8 — IIHF (@IIHFHockey) January 2, 2021

До конца встречи немцы имели еще несколько шансов сравнять счет, но российская команда смогла сохранить победный результат.

Благодаря этой победе сборная России обеспечила себе выход в полуфинал турнира.

Россия U-20 — Германия U-20 — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Голы:

1:0 — 09:06, Пономарев (Чистяков, Бардаков);

2:0 — 28:27, Башкиров (Афанасьев, Грицюк);

2:1 — 44:24, Элиас.