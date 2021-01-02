В РПЦ пожилым рекомендовали не посещать храмы на Рождество Христово

Фото: Максим Платонов

В РПЦ пожилым прихожанам рекомендовали не приходить в церковь в праздник Рождества Христова. Об этом заявил председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

«Мы тоже нашим пожилым прихожанам... не рекомендуем по возможности посещать храмы, а рекомендуем следить за богослужениями через прямые трансляции», — сказал он в передаче «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24" .

По его словам, священники будут на дому причащать исповедовать пожилых верующих.



Ранее сообщалось, что власти не собираются вводить жесткие ограничения в новогодние праздники.



Ольга Плешкова