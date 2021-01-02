Новости общества

19:27 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В РПЦ пожилым рекомендовали не посещать храмы на Рождество Христово

18:53, 02.01.2021
В РПЦ пожилым рекомендовали не посещать храмы на Рождество Христово
Фото: Максим Платонов

В РПЦ пожилым прихожанам рекомендовали не приходить в церковь в праздник Рождества Христова. Об этом заявил председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

«Мы тоже нашим пожилым прихожанам... не рекомендуем по возможности посещать храмы, а рекомендуем следить за богослужениями через прямые трансляции», — сказал он в передаче «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24" .

По его словам, священники будут на дому причащать исповедовать пожилых верующих.

Ранее сообщалось, что власти не собираются вводить жесткие ограничения в новогодние праздники.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем