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В Татарстане сочетались браком 82-летняя невеста и 84-летний жених

21:18, 02.01.2021
В Татарстане сочетались браком 82-летняя невеста и 84-летний жених
Фото: yutazy.ru

В Татарстане сочетались браком 82-летняя невеста и 84-летний жених. Свадьба прошла в Нурлатском районе Татарстана.

Как сообщает газета «Ютазинская новь», Тагир Мухарямов и Минисария Гатина стали самой возрастной парой за последние 5 лет. В ЗАГСе отметили, что возраст — это важный показатель, ведь к нему «прилагается» жизненный опыт, который поможет в браке.

Ранее сообщалось, что жители Казани могут зарегистрировать брак в Центре семьи «Казан» в «красивые» даты начала 2021 года.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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