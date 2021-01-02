В Татарстане сочетались браком 82-летняя невеста и 84-летний жених

В Татарстане сочетались браком 82-летняя невеста и 84-летний жених. Свадьба прошла в Нурлатском районе Татарстана.

Как сообщает газета «Ютазинская новь», Тагир Мухарямов и Минисария Гатина стали самой возрастной парой за последние 5 лет. В ЗАГСе отметили, что возраст — это важный показатель, ведь к нему «прилагается» жизненный опыт, который поможет в браке.

Ранее сообщалось, что жители Казани могут зарегистрировать брак в Центре семьи «Казан» в «красивые» даты начала 2021 года.

Ольга Плешкова