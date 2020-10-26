Жители Казани могут зарегистрировать брак в центре семьи «Казан» в «красивые» даты начала 2021 года

Жители Казани могут зарегистрировать брак в центре семьи «Казан» в «красивые» и праздничные даты первого квартала 2021 года. Об этом сообщает Управление ЗАГС Казани.

В частности, для будущих молодоженов доступны следующие даты: 07.01.21; 02.02.21; 21.02.21; 03.03.21 и 21.03.21.

Забронировать даты можно уже сейчас, подав электронное заявление, лично обратившись через МФЦ или оставив предварительную запись на прием на портале госуслуг Татарстана.

20 июня текущего года в казанских отделах ЗАГС из-за «красивой» даты поженились 36 пар.

