В Набережных Челнах при пожаре в многоэтажке погиб мужчина

Фото: ГУ МЧС РФ по Татарстану

В Набережных Челнах мужчина погиб при пожаре в квартире многоэтажки. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Фото: ГУ МЧС РФ по Татарстану

Сообщение о пожаре по адресу: Новый город, 20/05 поступило 1 января в 17.13. Выяснилось, что в квартире на 8-м этаже девятиэтажного дома загорелась мебель на площади 3 кв. м.

Фото: ГУ МЧС РФ по Татарстану

Во время тушения пожара обнаружено тело мужчины. Тело нашли на кресле в зале. Предположительно, причиной пожара стала неосторожность при курении.

Фото: ГУ МЧС РФ по Татарстану

Ранее сообщалось, что в Татарстане за последние сутки сотрудники противопожарной службы выезжали по тревоге 54 раза.



Ольга Плешкова