В Набережных Челнах при пожаре в многоэтажке погиб мужчина
В Набережных Челнах мужчина погиб при пожаре в квартире многоэтажки. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.
Сообщение о пожаре по адресу: Новый город, 20/05 поступило 1 января в 17.13. Выяснилось, что в квартире на 8-м этаже девятиэтажного дома загорелась мебель на площади 3 кв. м.
Во время тушения пожара обнаружено тело мужчины. Тело нашли на кресле в зале. Предположительно, причиной пожара стала неосторожность при курении.
Ранее сообщалось, что в Татарстане за последние сутки сотрудники противопожарной службы выезжали по тревоге 54 раза.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым