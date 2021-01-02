Главное о коронавирусе на 2 января: «британский» штамм еще в двух странах, прогноз от Вассермана

Фото: Максим Платонов

Татарстан — не в лидерах по темам прироста

В Татарстане за последние сутки зарегистрирован 85 заболевших COVID-19.



Всего на 2 января в Татарстане зафиксировано 13 460 случаев COVID-19. Умерли от коронавируса 189 человек.



Заболеваемость коронавирусом в Тыве и на Чукотке самая низкая. Она оценивается в 0,2%, свидетельствуют данные федерального штаба по борьбе с распространением COVID-19. На втором месте находится Еврейская автономная область, где суточные темпы прироста составили 0,4%. Далее следуют Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Марий Эл, а также Новосибирская и Кемеровская области. Там суточные темпы прироста составили 0,5%.



Напомним, в Татарстане за последний месяц суточный и недельный темп прирост составляет около 0,8%.



Фото: Ринат Назметдинов

На вакцинацию записались 100 тысяч москвичей

За последние сутки в России выявлен 26 301 новый случай коронавируса, выздоровели 18 897 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 3 1212 637 человек, а выздоровевших — до 2 599 035 человек.



Зафиксировано 447 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 58 002 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 91,1 млн тестов на коронавирус.

Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман в своем блоге на РЕН ТВ спрогнозировал ситуацию в 2021 году. По его словам, наступивший год, равно как и 2020-й, пройдет «под знаком» коронавируса. По всему миру, как отметил он, вакцинация продлится еще года три. А в России, считает он, карантинные меры смогут полностью снять уже к осени.

В настоящее время на бесплатную вакцину от коронавируса в Москве записались более 100 тыс. человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Фото: mos.ru

Врач и телеведущий Александр Мясников полагает, что в 2021 году у России есть шанс повернуть в свою пользу обстоятельства, связанные с борьбой с пандемией COVID-19. По его мнению, страна, которая поймет, что борьба с последствиями коронавируса хуже борьбы с самой инфекцией, будет иметь определенные преимущества.

ВОЗ одобрило первую вакцину

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразился 83 963 941 человек, 1 827 544 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (20 128 694). На второй строчке — Индия (10 286 709), на третьей — Бразилия (7 700 578). Россия на четвертом месте (3 153 960, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятом — Франция (2 697 014).



Больше всего смертей зафиксировано в США (347 788). За ними следуют Бразилия (195 411), Индия (148 994), Мексика (126 507) и Италия (74 621).

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила первую вакцину от коронавируса — ей стала разработка Pfizer и BioNTech. Препарат внесли в список рекомендуемых для экстренного использования. Это позволит ЮНИСЕФ и Панамериканской организации здравоохранения покупать вакцину для распространения в нуждающихся странах, пояснили в организации.

Первый случай заражения новым штаммом коронавируса, выявленным в Великобритании, зафиксирован во Вьетнаме. Заболевание было обнаружено у гражданки Вьетнама, которая 22 декабря вернулась из Великобритании.

В Турции к этому времени «британский» штамм коронавируса выявили у 15 человек. В связи с этим власти страны приостановили въезд из Великобритании.

Филиппины временно запрещают въезд в страну из США — также из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса.

Фото: wikipedia.org

При этом Норвегия снимает запрет на авиасообщение с Великобританией и возобновляет авиаперелеты со 2 января.

Власти Франции приняли решение об ужесточении в ряде регионов ограничений, связанных с коронавирусом COVID-19. Так, в некоторых частях страны, на востоке, а также в Приморских Альпах, где расположен город Ницца, комендантский час теперь будет начинаться не с 20.00, а с 18.00.

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что некоторые американские штаты очень медленно проводят вакцинацию от коронавируса.

В Индии регулятор, контролирующий распространение медицинских препаратов в стране, в пятницу одобрил применение вакцины против COVID-19 компании AstraZeneca и Оксфордского университета, пишут местные СМИ.

Александр Артемьев