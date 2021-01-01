В Казани умерла ведущая «Радио Татарстана» Эльвира Кудрецкая

В пятницу, 1 января, в Татарстане прошло прощание с радиоведущей Эльвирой Кудрецкой. Она умерла накануне на 77-м году жизни.

Похороны известной ведущей прошли в поселке Нагорный, передает ТНВ.

Кудрецкая почти полвека проработала на «Радио Татарстана». Она вернулась в Казань в 1969 году. Она была автором таких циклов, как «Зеркало», «Казань и казанцы», «В братской семье народов», «Между Волгой и Уралом» и других.

