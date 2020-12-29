Путин подписал закон о запрете оборота и пропаганды «веселящего газа»

С 1 января 2021 года в России запрещается оборот и пропаганда закиси азота не для медицинского, промышленного или технического применения. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Документ запрещает гражданам производство, изготовление, поставку, хранение, перевозку и пересылку «веселящего газа», а также пропаганду этого вещества, в том числе в интернете.

Законом уточняется, что закись азота признана одурманивающим веществом. В связи с этим запрещается ее использование «в целях изменения состояния организма человека, не связанного с медицинским вмешательством и медицинской помощью», то есть употребление не по назначению.



Фото: pxhere.com

О внесении в Госдуму законопроекта о запрете «веселящего газа» стало известно в начале декабря. Авторы документа считают, что использование этого газа не в медицинских целях наносит непоправимый вред здоровью.



Татьяна Демина