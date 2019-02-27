В Госдуме попросили МВД проверить сообщения о продажах «веселящего газа»

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев рассказал о намерении направить в МВД запросы о проверке информации по «веселящему газу». Он обеспокоен сообщениями, что в развлекательных учреждениях закись азота продается для одурманивания.

Депутат рассчитывает разработать законопроект, который ограничит свободную продажу газа, передает «РИА Новости».

«После ДТП, произошедшего в минувшие выходные в Санкт-Петербурге, в ряде средств массовой информации появилась информация, что водитель, сбивший насмерть двух человек на Невском проспекте, находился под воздействием так называемого «веселящего газа» — закиси азота, которую он приобрел в одном из развлекательных клубов города», — приводит агентство слова Пискарева.

Парламентарий подчеркнул, что закись азота может продаваться в медицинских, технических и промышленных целях. При этом свободная продажа «веселящего газа» считается нарушением.

Напомним, что в ночь на 24 февраля на Невском проспекте в Петербурге водитель BMW Х6 насмерть сбил на тротуаре двух пешеходов, еще три человека пострадали и были госпитализированы. По неподтвержденной информации, водитель был опьянен как раз таким газом.