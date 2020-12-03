В России хотят запретить продавать веселящий газ

В России хотят запретить пропаганду и продажу бесцветного негорючего газа (N2O), который используется в развлекательных целях для повышения настроения. За нарушение этого запрета будет введена уголовная ответственность. Соответствующий законопроект на следующей неделе начнут рассматривать комитеты Госдумы.

Авторы законопроекта считают, что использование этого газа не в медицинских целях наносит непоправимый вред здоровью. Над законопроектом начали работу еще в 2017 году, в 2018 году в Госдуму была внесена первая редакция законопроекта, которую правительство рекомендовало парламентариям доработать, пишут «Известия».

Фото: pxhere.com

В прошлом году глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев решил направить в МВД запросы о проверке информации по «веселящему газу». По его словам, у него вызывают беспокойство сообщения о том, что в развлекательных учреждениях закись азота продается для одурманивания.



Татьяна Леухина