Только 17% россиян не собираются смотреть новогоднее обращение Путина

Социологи выяснили, что 78% россиян собираются смотреть обращение президента РФ Владимира Путина 31 декабря 2020 года. Точно не собираются его смотреть 17% респондентов.

Более половины опрошенных (55%) придают значение речи Путина. Это больше, чем год назад, когда так ответили 44% респондентов. А вот доля тех, кому слова президента не важны, уменьшилась: с 34% до 26%.

В прошлом году телеобращение посмотрели 76% респондентов, не видели — 23%, говорится в исследовании фонда «Общественное мнение».

Фото: kremlin.ru

Также 19% опрошенных сказали, что хотели бы перед Новым годом услышать от президента «добрые, искренние пожелания и поздравления», 15% ждут от телеобращения «веры в будущее», 12% сказали, что ждут обещания, что повысится уровень жизни, 9% — что перестанут расти тарифы и цены, а то и начнут снижаться. 7% сказали, что ждут от новогоднего обращения проявления заботы о людях.

Год назад глава государства пожелал россиянам перемен к лучшему в Новом году и поблагодарил за веру.

