МЧС опубликовало «предупреждающее» поздравление с Новым годом

МЧС поздравило жителей и гостей Татарстана с наступающим Новым годом и напомнило о необходимости соблюдать требования безопасности.



Так, нельзя курить в помещении (особенно лежа в кровати), размещать на елках пожароопасные и неисправные гирлянды, оставлять без присмотра детей, выходить на тонкий лед, нужно быть аккуратными при растопке печей и работе с электро- и газоприборами. При использовании пиротехники нужно внимательно изучить инструкцию и строго соблюдать ее.

«Сотрудники МЧС все праздники находятся в режиме повышенной готовности и усиленного несения службы. Мы рядом. Но, к сожалению, слишком часто в новогодние праздники мы спасаем неосторожных, нерасторопных или просто неудачливых, — сказано в сообщении. — Веселых и безопасных праздников! Ваши пожарные и спасатели».

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, глава МЧС Татарстана Рафис Хабибуллин поддержал предложение сократить новогодние праздники. Свое решение он объяснил тем, что в праздники наблюдается резкий скачок числа пожаров.

Маргарита Головатенко