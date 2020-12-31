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«Ачык университет» запустил мини-курсы графического дизайна на татарском

13:21, 31.12.2020
«Ачык университет» запустил мини-курсы графического дизайна на татарском
Фото: Фото: univer.tatar

Проект «Ачык университет», разрабатывающий онлайн-курсы на татарском языке, выпустил новый бесплатный мини-курс «Основы графического дизайна».

В теоретической части преподаватель, каллиграф, выпускница КГУКИ и ИМО КФУ Гузель Гиззатуллина рассказывает о композиции, цвете, типографике, бренде и айдентике, а в практической — предлагает поработать в программе Illustrator. Курс длительностью в полтора часа разделен на 9 уроков.

Радиф Кашапов
ОбществоОбразованиеКультура Татарстан
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