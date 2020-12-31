«Ачык университет» запустил мини-курсы графического дизайна на татарском
Проект «Ачык университет», разрабатывающий онлайн-курсы на татарском языке, выпустил новый бесплатный мини-курс «Основы графического дизайна».
В теоретической части преподаватель, каллиграф, выпускница КГУКИ и ИМО КФУ Гузель Гиззатуллина рассказывает о композиции, цвете, типографике, бренде и айдентике, а в практической — предлагает поработать в программе Illustrator. Курс длительностью в полтора часа разделен на 9 уроков.
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