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В Казани сделали пешеходный мост через Ноксу

12:20, 31.12.2020 1
В Казани сделали пешеходный мост через Ноксу
Фото: скриншот

В Казани построили пешеходный мост через реку Нокса из деревни Большие Клыки в ЖК «Весна». Об этом сообщается в одном из городских новостных сообществ в социальной сети «Вконтакте».

Фото: скриншот

«Ура! Сделали мост через реку Нокса из Больших Клыков в жк Весна», — написал автор.

Ранее под Казанью запустили движение по новому мосту через реку Нокса. Он соединяет поселок Салмачи с поселками Привольный и Вишневка — жители ждали появления моста несколько лет.

Маргарита Головатенко
ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:36
    а подход со стороны клыков к нему сделали?
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