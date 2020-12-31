В Казани сделали пешеходный мост через Ноксу

Фото: скриншот

В Казани построили пешеходный мост через реку Нокса из деревни Большие Клыки в ЖК «Весна». Об этом сообщается в одном из городских новостных сообществ в социальной сети «Вконтакте».



Фото: скриншот

«Ура! Сделали мост через реку Нокса из Больших Клыков в жк Весна», — написал автор.

Ранее под Казанью запустили движение по новому мосту через реку Нокса. Он соединяет поселок Салмачи с поселками Привольный и Вишневка — жители ждали появления моста несколько лет.

Маргарита Головатенко