«Рубин» начнет вторую часть сезона РПЛ 28 февраля матчем со «Спартаком»

Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала календарь матчей первых трех туров после возобновления сезона-2020/21.

Казанский «Рубин» сыграет матч 20-го тура против «Спартака» 28 февраля в Москве. После этого команда Леонида Слуцкого встретится с питерским «Зенитом», встреча в Казани состоится 8 марта. 14-го числа казанцы сыграют в гостях с «Уфой».

Оба гостевых матча «Рубина» начнутся в 14.00 по мск, в Казани команды встретятся в 16.30.

Календарь #ТинькоффРПЛ на первые туры весенней части сезона! pic.twitter.com/Rop0Q4xRnW — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) December 30, 2020

Отметим, что матчи 23-го тура были передвинуты по срокам из-за пожеланий главного тренера сборной России Станислава Черчесова. При этом дата проведения игры «Динамо» — «Краснодар» определится позже в связи с участием краснодарцев в Лиге Европы.

Ранее гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов заявил о готовности казанского клуба продать полузащитника Хвичу Кварацхелию.