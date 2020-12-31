Новости спорта

10:42 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Рубин» начнет вторую часть сезона РПЛ 28 февраля матчем со «Спартаком»

10:28, 31.12.2020
«Рубин» начнет вторую часть сезона РПЛ 28 февраля матчем со «Спартаком»
Фото: rubin-kazan.ru

Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала календарь матчей первых трех туров после возобновления сезона-2020/21.

Казанский «Рубин» сыграет матч 20-го тура против «Спартака» 28 февраля в Москве. После этого команда Леонида Слуцкого встретится с питерским «Зенитом», встреча в Казани состоится 8 марта. 14-го числа казанцы сыграют в гостях с «Уфой».

Оба гостевых матча «Рубина» начнутся в 14.00 по мск, в Казани команды встретятся в 16.30.

Отметим, что матчи 23-го тура были передвинуты по срокам из-за пожеланий главного тренера сборной России Станислава Черчесова. При этом дата проведения игры «Динамо» — «Краснодар» определится позже в связи с участием краснодарцев в Лиге Европы.

Ранее гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов заявил о готовности казанского клуба продать полузащитника Хвичу Кварацхелию.

СпортФутбол
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем