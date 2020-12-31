Майя Санду сообщила, что готова приехать в Россию

Президент Молдавии Майя Санду выразила готовность приехать с рабочим визитом в Россию, если получит приглашение.

«Я готова поехать в Россию, тем более что у нас есть темы для обсуждения в повестке, которые касаются торговли, экспорта, приднестровский конфликт тоже в нашей постоянной повестке», — приводит «РИА Новости» слова Санду.

Она также сообщила, что в январе 2021 года с официальным визитом посетит Киев и Брюссель.

Напомним, Майя Санду победила на выборах президента Молдавии в середине ноября. За Санду проголосовали 57,74% избирателей, пришедших на участки. 42,26% отдали голоса за независимого кандидата и действующего президента Молдавии Игоря Додона.



Татьяна Демина