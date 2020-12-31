На патрулирование улиц в Татарстане вышли Дед Мороз и Снегурочка
В Бавлах на патрулирование одной из центральных улиц вышли Дед Мороз и Снегурочка, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.
Главные новогодние герои напомнили водителям автомобилей о недопустимости вождения в состоянии алкогольного опьянения и о правилах перевозки детей в возрасте до 12 лет.
Пешеходам Дед Мороз и Снегурочка рассказали о правилах перехода через дорогу, а также предостерегли детей от игр вблизи трассы.
В Татарстане сотрудники ГИБДД будут работать в усиленном режиме во время новогодних и рождественских праздников. На дороги выйдут дополнительные наряды ДПС.
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