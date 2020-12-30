ГИБДД Татарстана будет работать в усиленном режиме в новогодние праздники

В Татарстане сотрудники ГИБДД будут работать в усиленном режиме во время новогодних и рождественских праздников. На дороги выйдут дополнительные наряды ДПС.

Инспекторы будут патрулировать в местах массового скопления людей — возле торговых центров, мест отдыха и развлечений, где возможно возникновение транспортных заторов и аварийных ситуаций.

Особое внимание сотрудники ГИБДД будут уделять пресечению правонарушений, влекущих тяжкие ДТП: управление транспортными средствами в состоянии опьянения, отсутствие прав и выезд на полосу встречного движения, сообщается на сайте мэрии Казани.



Ранее «Реальное время» подробно рассказало, как будут работать экстренные и коммунальные службы Казани в период новогодних праздников.

Татьяна Леухина